Tierischer Ausreißer: Schimpanse spaziert durch Charkiw

Eine Schimpansin machte diese Woche die Straßen der zweitgrößten Stadt der Ukraine unsicher.

Ungewöhnliche Einfangaktion

So kommt es am Montag zu diesen Szenen: Chichi läuft allein durch das Zentrum von Charkiw. Da leider keine Tierärzte mit Betäubungspfeilen zur Stelle sind, muss sich die Tierpflegerin selber darum kümmern, Chichi wieder in den Zoo zurückzubringen. Versuche, die abenteuerlustige Affendame einzufangen, scheitern zunächst. Doch die Pflegerin hat Glück: Es fängt an zu regnen und Chichi ist offensichtlich nicht begeistert. Schnell läuft sie zu ihrer liebevollen Pflegerin, die der wasserscheuen Chichi ihre Jacke leiht. Damit findet der ungewöhnliche Ausflug dann auch sein Ende und die Schimpansin wird auf einem Fahrrad zurück in den Zoo gebracht.