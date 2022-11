Tierische Waisenkinder werden beste Freunde

Was für ein süßes Gespann: Ein Waschbär und ein Rehkitz freundeten sich auf einer Rettungs- und Rehabilitationsstation an.

Waschbärbaby in Not

Wildtierretterin Carrie Long aus Texas bekam letztes Jahr einen Anruf, dass ein Waschbärbaby in Not sei. Das nur drei Wochen alte Tier wurde von seiner Mutter verlassen und wurde während eines Regensturms gerettet. Long, die eigentlich eine Spezialistin für Rehe ist, beschloss, den kleinen Racker aufzunehmen und ihn Jasper zu nennen.

Eine treue Seele

Mittlerweile ist Jasper erwachsen und könnte eigentlich in der freien Natur umherstreifen, allerdings bleibt er bei Long und ihrer Wildtierrettungsstation. So lebt Jasper mit 75 verwaisten Rehen zusammen bei "Texas Fawn and Friends" ("Texas Rehkitz und Freunde").