Tierische Masken aus Papptellern

Aus Papptellern lassen sich Last-Minute-Faschingsmasken zaubern.

Dornbirn. Kinderseite. Die fünfte Jahreszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Auf Umzügen und Faschingspartys ist jetzt Verkleiden angesagt. Schnell gebastelt sind Tiermasken aus Papptellern. Der tierischen Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt – außerdem ist das Basteln ein netter Zeitvertreib in den Semesterferien. Und wer die Masken nicht zum „Maschgoro“ braucht, kann sie auch als Faschingsdeko verwenden.

· Tonpapier in Schwarz und Braun

· Acrylfarbe in Dunkelbraun

Aus einem Pappteller kann man jeweils zwei Masken basteln. Am besten fängt man mit dem Bären und dem Affen an. Hierfür wird ein Pappteller – nach außen gewölbte Rückseite – mit dunkelbrauner Acrylfarbe angemalt. Diese muss man dann gut trocknen lassen. In der Zeit kann man den Panda und den Hasen basteln.