Tierisch kurios - Dackelmuseum feiert Neustart in Regensburg

Große Dackel, kleine Dackel, Stofftier-Dackel, Wackeldackel, Olympiadackel, Dackel aus Porzellan, Elfenbein, Glas und Holz - 5.000 Dackel sind im neuen Dackelmuseum in Regensburg zu sehen.

Ein paar Dackelsprünge vom Dom entfernt

5.000 Dackel-Exponate

Dackel-Leidenschaft zum Beruf gemacht

2018 hatte das kreative Floristmeister-Duo das Museum in Passau eröffnet und damit seine Dackel-Leidenschaft zum Beruf gemacht. Buchstäblich aus Nah und Fern reisten seither Besucher an, aus Amerika, Asien und Australien. Touristenführer machten Halt am Dackelmuseum. Dann gab es 2022 Ärger mit der Stadtverwaltung, der sich an einer vor dem Museum aufgestellten Sitzecke samt Sonnenschirm entzündet hatte.

Kleines, buntes Dackeluniversum

Aus dem entstandenen Streit zogen Storz und Küblbeck Konsequenzen und gingen fort. Wie sie von der Stadtverwaltung in Passau behandelt worden seien, habe ihn tief getroffen, sagte Küblbeck der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Eröffnungsfeier in Regensburg. Aber das gehöre der Vergangenheit an. In ihrer neuen Heimat seien sie mit offenen Armen empfangen worden. Nach einem halben Jahr Suche hatten sie Räume in einem mittelalterlichen Gebäude in der Altstadt gefunden und diese innerhalb weniger Wochen zum Museum ausgebaut. Jetzt ist es fertig und es gibt viel zu entdecken in diesem kleinen, bunten, schrägen Dackeluniversum.



Alle Infos unter: www.dackelmuseum.de