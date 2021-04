Tiere sind keine Beschäftigungstherapie

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen für das Tierschutzheim.

Mit anhaltender Dauer vom Lockdown verzeichnete man im Tierheim aber verstärkt Anfragen bezüglich „Anschaffung eines Haustieres“. Mit dem Vermittlungsstopp wollte man dem entgegenwirken, da auch wieder Zeiten ohne Home-Office und mit dem üblichen Alltagstrubel kommen und die Versorgung und Betreuung der Tiere möglicherweise auf der Strecke bleibt. Während der Betrieb für Besucher und Tierinteressenten bis März geschlossen war, wurden jedoch Fundtiere und Abgabe-Notfälle jederzeit in Obhut genommen. „Somit kamen viele Tiere herein und keines ging hinaus. Wir waren wir wirklich gut ´ausgebucht`, so Gögele weiter.