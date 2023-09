Tiere am Bauernhof malen und gewinnen

Bludenz. Zum diesjährigen Weltspartag lädt die Sparkasse Bludenz alle Kinder ein, Tiere am Bauernhof zu malen.

Auch zum diesjährigen Weltspartag hat sich die Sparkasse Bludenz etwas Besonderes einfallen lassen. Den #glaubanmorgen Sparefroh Malbewerb. Teilnehmen ist ganz einfach. Entweder eine Malvorlage in einer Filiale der Sparkasse Bludenz abholen oder die Vorlage von der Homepage www.sparkasse.at/bludenz herunterladen. Und schon kanns losgehen. Alle Kinder sind eingeladen, Tiere am Bauernhof zu zeichnen oder zu malen. Als kleines Danke fürs Mitmachen gibt’s ein lustiges Sparefroh-Windrad.

Alle eingereichten Zeichnungen, die bis zum Weltspartag am 31. Oktober in der Sparkasse abgegeben werden, nehmen zudem an einer Verlosung teil. Insgesamt werden 9 Monopoly-Spiele „Mein Bauernhof“ verlost. Ebenfalls unter allen Teilnehmenden wird als Hauptpreis ein echt cooles Reitabenteuer in Brand verlost.