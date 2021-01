Tiefgaragenplatz für „Rollenden Essenstisch“

Bregenz (BRK) – Mit dem „Rollenden Essenstisch“ betreibt die Landeshauptstadt Bregenz eine wichtige soziale Einrichtung, die bei älteren und weniger mobilen Mitbürgerinnen und Mitbür­gern sehr beliebt ist.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach der Stadtratssitzung am 12. Jänner mitteilte, ist man jetzt noch einmal einen Schritt weitergegangen. So wurde beschlossen, für das neue Auto von der Stiftung Liebenau einen Tiefgaragenplatz in der Wohnanlage Blumenegg anzumieten. Damit soll vor allem bei der jahreszeitlich bedingten Witterung sichergestellt werden, dass die Seniorinnen und Senioren ihre Mahlzeiten pünktlich in Empfang nehmen können.