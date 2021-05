Thurnher: "Fühlen uns manchmal wie ein Start-up"

Ingrid Thurnher, Chefredakteurin des ORF III sprach bei "Vorarlberg LIVE" über die Entwicklungen beim ORF III.

Ingrid Thurnher bringt seit 2017 ihre neuen Ideen bei ORF III ein. Trotz einiger kritischer Stimmen beschreibt Thurnher die Veränderungen als weniger schwierig als erwartet. Grund dafür wären die ohnehin schon besonderen Umstände, die auf die Pandemie zurückzuführen sind. Zudem ordnet sie den ORF III als kleine Insel in dem großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein. "Wir in der ORF III Information fühlen uns manchmal wie ein Start-up innerhalb des ORF und dürfen immer ein paar Sachen ausprobieren."

Zufrieden mit der Entwicklung

ORF III veröffentlicht zwar keine Quoten, Thurnher zufolge hat sich das Format jedoch so etabliert, dass es vorerst erhalten bleibe. Das mache man nur, wenn die Zuschauer Interesse zeigen würden und man sicher sei, dass der Bedarf für so ein Format bestehe. Das Format gibt es jetzt seit einem knappen halben Jahr und die Chefredakteurin sieht die Entwicklung positiv: "Wir sind mit den Zuschauerzahlen mehr als zufrieden und es hat mehr erbracht als wir uns davon erhofft haben."

Auf die Frage, ob sie bei ORF III politische Einflussnahme erfahren hätte, stellt Thurnher klar: "Es mag schon sein, dass es die gibt und dass es Versuche dazu gibt. Ein Anruf eines Politikers, der versucht auf ein Ereignis aufmerksam zu machen, ist per se keine Intervention." Sie habe bei ORF III noch keine Interventionen erlebt, die sie in diese Kategorie einreihen müsse. Demnach sei es für sie ein Feld, in dem man sich frei entfalten und neue Ideen einbringen könne.