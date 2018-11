Thomas Lampert ist neuer Gemeindechef in Göfis

24. Gemeindevertretersitzung mit Bürgermeisterneuwahlen.

GÖFIS Bürgermeister Helmut Lampert geht nach 27 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Er hat sich in seiner Amtszeit sehr engagiert und viele Projekte in Göfis umgesetzt, die nachhaltig, richtungsweisend und für die Dorfgemeinschaft in sozialer und kultureller Hinsicht bedeutungsvoll waren und noch sehr lange sein werden. „Der Fokus lag für mich stets auf die Weiterentwicklung der Gemeinde. Mit dem Bewusstsein, dass Göfis finanziell nicht aus dem vollen schöpfen kann. Ganz im Gegenteil …“, erklärt Bürgermeister Lampert bei seiner Abschlussrede in der Sporthalle Kirchdorf. „Alles was wir machen und gemacht haben war eine finanzielle Gratwanderung und war hauptsächlich von Förderungen des Bundes und Land abhängig.“ Sein Dank galt den 81 ehrenamtlichen Gemeindevertretern, die Helmut Lampert miterlebt hat. „Es war mit ganz wenigen Ausnahmen eine sachliche und konstruktive Zusammenarbeit. Damit war es möglich, trotz wenigen finanziellen Mitteln, wichtige Projekte zu realisieren.“ Was die Gemeindepolitik prägt ist dabei der Zusammenhalt. „Es gab fast nur einstimmige Beschlüsse“, so Lampert weiter: „Manchmal dauert es etwas länger, bis man ans Ziel kommt. Doch wichtig ist, dass man ans Ziel kommt.“