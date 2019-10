Thomas Ardemani zurück in Feldkirch

Schon vor drei Jahren führte der Deutsche Thomas Ardemani den Traditionsklub FC BW Feldkirch von der Landesliga in die Vorarlbergliga. Allerdings hatte der 56-Jährige damals erst in der Winterpause das Amt von Ingo Hagspiel übernommen und im Frühjahr erfolgreiche Arbeit geleistet. Nun unterstützt Ardemani den jetzigen Feldkirch-Coach Sabri Vural und steht dem Ex-Austria Lustenau Kicker beratend zur Seite. Das neue Feldkircher Trainergespann Vural/Ardemani soll die Blau-Weißen nach dem letzten Tabellenplatz im Vorjahr nun in der Vorarlbergliga etablieren. Im überraschenden 2:1-Auswärtssieg in Andelsbuch saß Ardemani erstmals auf der Betreuerbank der Montfortstädter. Feldkirch liegt an der 11. Stelle.