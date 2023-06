Thomalla-Freund Alex Zwerev: "Vier Stunden Sex am Tag ..."

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der French Open: Der Deutsche überzeugt mit starkem Spiel und kämpferischem Einsatz, aber Schlazeilen macht er mit einer anderen Aussage.

Der deutsche Tennis-Star Alexander Zverev (26) hat bei den French Open beeindruckend Fahrt aufgenommen. Mit einer dominanten Leistung besiegte er den Bulgaren Grigor Dimitrow (32) mit 6:1, 6:4, 6:3 und zieht damit ins Viertelfinale ein. Dort wird er am Mittwoch auf den aufstrebenden Argentinier Tomas Martin Etcheverry (23), die Nummer 49 der Welt, treffen.

Vier Stunden Sex und zwei Stunden essen

Immer öfter wird Zverev mit einem Löwen verglichen, und als ein britischer Reporter ihn nach seinem Schlafverhalten fragte, zeigte sich der Tennis-Star von seiner humorvollen Seite. Mit einem breiten Grinsen antwortete er: „Ein Löwe schläft 18 Stunden am Tag, hat vier Stunden Sex und isst zwei Stunden. Klingt nicht so schlecht, um ehrlich zu sein.“

Sex ist bei den French Open für Zwerev kein Thema

Doch wenn es um den aktuellen Turnierverlauf der French Open geht, ist Sex für Zverev derzeit kein Thema. Seine Freundin Sophia Thomalla (33) befindet sich derzeit in Thailand für die Dreharbeiten zur RTL-Kuppelshow „Are you the one?“.