Nach Hüft-OP: Saison von Nadal so gut wie vorbei

Die Saison von Tennis-Superstar Rafael Nadal ist so gut wie vorüber. Der seit Samstag 37-jährige Spanier hat sich laut seinem Sprecher Benito Perez-Barbadillo am Freitag einer Arthroskopie am linken Psoas-Muskel (Hüftbeuge-Muskel) unterzogen. Der Eingriff wurde von Dr. Marc Philippon in Barcelona vorgenommen. Nadal wird nun voraussichtlich fünf Monate pausieren müssen, das würde bedeuten, dass er erst im Jahr 2024 auf die Tour zurückkehren kann.

Die Operation sei gut verlaufen. Nadal befindet sich bereits auf dem Weg nach Hause, wo er seinen Geburtstag feiern wird.

Nadal hatte sich die Verletzung bei den Australian Open im vergangenen Jänner zugezogen und hat seither nicht mehr gespielt. Bei seiner Absage für die French Open, die er nicht weniger als 14 Mal gewonnen hat, hatte Nadal angekündigt, dass 2024 wohl sein letztes Profi-Jahr werden wird. Der Spanier hat insgesamt 22 Majors gewonnen, gleich viele wie der in Paris spielende Novak Djokovic.