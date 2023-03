Think pink: Maria Maksimovic feiert bei Tara Tabithas 30er

Österreichs Reality-Queen Tara Tabitha zelebrierte ihren Runden mit Unterstützung aus dem Ländle.

Auch sie wird nicht immer 17 sein: Tara Tabitha, Österreichs selbst ernannte "Queen Of Reality-TV", zuletzt zu sehen in "Skate Fever" und "Forsthaus Rampensau", feierte am Wochenende ihren 30. Geburtstag. Zum "Runden" gab's natürlich eine standesgemäße Party im Wiener Edelklub mit viel Sekt, Torte und vor allem: Pink. Deko, Speisen, die Outfits der Gäste - alles erstrahlte im knalligen Barbie-Look.