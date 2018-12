Thiem verlor in Abu Dhabi gegen Chatschanow

Dominic Thiem hat die neue Tennis-Saison mit einer Niederlage begonnen. Der Niederösterreicher verlor am Donnerstag in Abu Dhabi beim "Mubadala World Tennis Championship" gegen den Russen Karen Chatschanow in zwei Sätzen mit 6:7,3:6. Bei einem Sieg hätte Thiem am Freitag gegen den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic um das Finale bei diesem Einladungsturnier gespielt.

Nun trifft der Österreicher auf den Koreaner Chung Hyeon, der zuvor das Auftaktspiel gegen Kevin Anderson (RSA) verloren hatte. Das Finale der 11. Auflage dieses Events ist für Samstagnachmittag angesetzt.