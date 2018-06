Thiem steht im Paris-Achtelfinale

Dominic Thiem ist zum siebenten Mal in Folge ins Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers eingezogen. Der als Nummer 7 gesetzte Niederösterreicher feierte am Freitag gegen den Italiener Matteo Berrettini einen 6:3,6:7(5),6:3,6:2-Sieg und duelliert sich nun mit Kei Nishikori. Der Japaner eliminierte Gilles Simon 6:3,6:1,6:3. Die restlichen Freitagpartien fielen dem Regen zum Opfer.

Gegen Nishikori wird es am Sonntag wieder ein ganz anderes Match. Gegen den Wien-Starter hat Thiem eine 0:2-Bilanz (zuletzt allerdings 2016) und noch keinen Satz gewonnen. “Ich habe sein Match gegen Simon ein bisschen gesehen. Er ist in allerbester Verfassung. Leider für mich ist er derzeit richtig fit. Dann ist er richtig, richtig gut.”

Im dritten Satz wehrte Thiem bei 1:1 und 0:40 drei Breakbälle in Folge ab, und dies erwies sich in der Folge als sehr wichtig. Denn bei 4:3 bekam der Lichtenwörther selbst seine Chance. Bei 0:15 riss Berrettini die Saite und in der Folge auch der Faden. Thiem schaffte das Break zum 5:3 und mit einem starken Aufschlaggame die 2:1-Satzführung. Thiem machte auch im vierten Durchgang von Anfang an Druck auf Aufschläger Berrettini. Nach vier nicht genutzten Breakbällen im ersten Game, gelang es ihm im dritten und in der Folge auch zum 5:2, den Italiener zu breaken. Nach 2:36 Stunden nutzte Thiem den ersten Matchball zum neuerlichen Achtelfinale in Roland Garros.