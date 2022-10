Thiem nach Sieg über Cerundolo im Gijon-Halbfinale

Dominic Thiem steht zum zweiten Mal seit seiner im Juni des vergangenen Jahres erlittenen Handverletzung im Halbfinale eines ATP-Tennisturniers.

Der Niederösterreicher besiegte am Freitag im Viertelfinale des ATP-250-Turniers in Gijon den an Nummer vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:4,6:3. Im Kampf um seinen ersten Finaleinzug seit fast zwei Jahren trifft er entweder auf den topgesetzten Russen Andrej Rublew oder den US-Amerikaner Tommy Paul.