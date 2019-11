Thiem erstmals im Endspiel der ATP Finals in London

Er trifft im Kampf um seinen bisher wertvollsten Titel auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Dominic Thiem hat am Freitagabend erstmals in seiner Karriere das Endspiel der ATP Finals erreicht. Der als Nummer 5 gesetzte Niederösterreicher besiegte in der Londoner O2-Arena vor 17.500 Zuschauern im Halbfinale den deutschen Titelverteidiger Alexander Zverev mit 7:5,6:3. Er trifft damit im Kampf um seinen bisher wertvollsten Titel auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.