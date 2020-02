Thiem & Co.: So viel verdienen Österreichs Sportstars

Dominic Thiem hat sich trotz seiner Final-Niederlage bei den Australian Open ein Preisgeld von 1,3 Millionen Euro gesichert. Ist er damit der Top-Verdiener unter den heimischen Sport-Stars?

Dominic Thiem gehört seit Jahren zu den Spitzenverdienern unter Österreichs Sportlern. Doch (noch) muss es sich in der "Gehaltsrangliste" zwei Fußball-Stars geschlagen geben.

Die Fußball-Legionäre Marko Arnautovic (Shanghai SIPG) und David Alaba (Bayern München) sind die bestverdienensten Sportler in Österreich. Beide erhalten – ohne Sponsor- und Werbegelder – über 11 Millionen Euro pro Jahr von ihren Arbeitgebern.

Marko Arnautovic (c) APA

Thiem holt auf

Österreichs Tennis-Star kam den beiden Star-Kickern im vergangenen Jahr allerdings schon relativ nahe. Dominic Thiem verdiente 2019 allein durch Preisgelder rund 8 Millionen Euro (brutto). Sollte Thiem seine derzeitige Top-Form aufrecht erhalten können, ist ein Sprung an die Spitze dieser Geld-Rangliste nicht unwahrscheinlich. Ein Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier bringt alleine schon rund 2,5 Millionene Euro ein.

Dominic Thiem (c) APA

Hasenhüttl vor Sabitzer

Dass allerdings mit Ralph Hasenhüttl ein Fußball-Trainer auf Platz vier der Spitzenverdiener in Österreichs Sport liegt, überrascht. Der Southampton-Trainer kommt auf ein Jahregehalt von rund 6,5 Millionen Euro.

Ralph Hasenhüttl (c) APA

Spitzenverdiener in Übersee

Jakob Pöltl (c) APA

Doch auch in anderen Sportarten kann man gutes Geld verdienen. NBA-Profi Jakob Pöltl (3,5 Millionen Euro), sowie die NHL-Profis Michael Grabner (3,5 Mio.) und Michael Raffl (2 Mio.) gehören ebenso zu den Spitzenverdienern wie Golf-Profi Bernd Wiesberger (2,5 Mio.).

Hirscher dank Werbeverträgen weit vorne

Zum Vergleich: Ski-Star Marcel Hirscher hat in der Saison 2018/19 "nur" 400.000 Euro an Preisgeld verdient. Fairerweise muss erwähnt werden, dass Hirscher von Österreichs Sportlern wohl die besten Werbe- und Sponsorverträge hat. Seine Deals mit Raiffeisen, Audi & Co. spülten vergangenes Jahr schätzungsweise zusätzlich 3,5 Millionen Euro auf Hirschers Gehaltskonto.