Themenweg Klangraum.Stein

Künstlerische Installationen begleiten auf dem Wanderweg zur Echowand – laden ein zu lauschen, zu genießen oder die Klangkulisse mitzugestalten. Ein einmaliges Erlebnis für Jung und Alt.

Der überdachte Grillplatz in Steinbild bietet eine gemauerte Grillstelle, Tisch und Sitzbänke und einen Brunnen mit Frischwasser. Die Besonderheit des Grillplatzes ist der Lehmofen, in dem eine eigens kreierte Lehmofen-Pizza gebacken werden kann, erhältlich an der Talstation der Seilbahnen Sonntag. Ein zusätzliches Highlight ist auch der Abenteuer-Spielplatz direkt beim Grillplatz mit Wasserspielen und einer besonderen Höhle in einem alten Kalkofen. Ausgangs- und Endpunkt für die Wanderung ist die Bergstation der Seilbahnen Sonntag-Stein