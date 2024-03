Theaterverein Sulzberg führt Kriminalkomödie auf

„Die 39 Stufen“ auf der Sulzberger Bühne

Die Sulzberger Laienschauspieler/innen haben sich beim alljährlich stattfindenden Ostertheater für das Stück „Die 39 Stufen“ entschieden. Eine rasante Kriminalkomödie von Alfred Hitchcock. Premiere ist am Ostersonntag, den 31.03.2024, im Laurenzisaal in Sulzberg.

Das Publikum wird in ein aufregendes Abenteuer entführt. Alles beginnt mit einer Schießerei. Protagonist Richard Hannay verwickelt sich in weiterer Folge in eine gefährliche Spionagegeschichte.

Auf der Flucht vor feindlichen Agenten und der Polizei muss Hannay das Geheimnis der 39 Stufen entschlüsseln, um seine Unschuld zu beweisen. Die rasante Jagd führt ihn durch verschiedene Orte im Vereinigten Königreich, durch dunkle Moore, in einsame Dörfer, in abgelegene Hotels.

So, 31.03., 14:00 Uhr, öffentliche Generalprobe

So, 31.03., 20:00 Uhr, Premiere

Mo, 01.04., 18:00 Uhr

Sa, 06.04., 20:00 Uhr

So, 07.04., 18:00 Uhr

Di, 09.04., 20:00 Uhr

Fr, 12.04., 20:00 Uhr

Sa, 20.04., 20:00 Uhr

So, 21.04., 18:00 Uhr Derniere