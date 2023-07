Theaterstück mit Tiefgang

Theater Mutante gastierte am Vetterhof und begeisterte die Zuseher mit ihrer Aufführung „Weltübergang“.

Lustenau Neun Tage lang verwandelte sich der Vetterhof im Lustenauer Ried am Abend in eine Freilichttheaterbühne. Theater Mutante führte vom 21. bis 29. Juni das Stück „Weltübergang“ von Christian Kühne in Kooperation mit Schülern der Mittelschule Rheindorf auf. Die Zuschauer wurden während des Theaters zu den verschiedenen Szenen begleitet, die – wie bei einer realen Produktion – an mehreren Standorten stattfanden.