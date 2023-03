Theaterstück "des ka passiera" übertraf alle Erwartungen

Christian Mair und Marcus Harm überzeugten bei der Premiere in der Kulturbühne am Bach.

RANKWEIL. In seiner Paraderolle als Oma Lilli oder als Puppenspieler sowie mit seinem Kasperltheater hat sich Kabarettist Christian Mair seit vielen Jahren in ganz Vorarlberg einen klingenden Namen gemacht. Nun startet der gebürtige Bludenzer mit seinem Partner Marcus Harm im neuen Kabarettstück „des ka passiera“ voll durch. Im fast zweistündigen Programm kamen die mehr als zweihundert Besucher in der Kulturbühne am Bach in Götzis bei der Premiere voll auf ihre Kosten. Ein humorvolles, musikalisches Programm haben die beiden Kabarettisten präsentiert. Die Vorbereitungsphase auf das neue Kabarettprogramm dauerte mehr als drei Monate. „Wir wollen das Publikum begeistern und faszinieren. Es macht großen Spaß den Menschen auf der Bühne unterhaltsame Stunden im Alltag zu schenken“, sagt Christian Mair. Alltägliche Geschichten aus dem Leben haben die beiden Künstler Christian Mair und Marcus Harm im neuen Kabarettstück zum Besten gegeben. Natürlich durfte auch ein Akt mit seinen so geliebten Puppen von Christian Mair nicht fehlen. Weitere Highlights waren die Datingshow „Herzblatt“, Stopp mit dem Klimawandel, das Wiedersehen mit der Jugendliebe, die gesundheitlichen Probleme, der Besuch beim Pfarrer oder das Tagebuch aus der Kindheit. Das i Tüpfelchen war die musikalische Kostproben von mehreren Schlagerstars und den unwiderstehlichen Auftritten im jeweiligen Kostüm. Weitere Aufführungen im Bezirk Feldkirch von „des ka passiera“ gibt es am 30. März und 21. April in der Kulturbühne am Bach in Götzis.VN-TK