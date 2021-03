Theaterpremiere im TiK

Das Theater im Kopfbau öffnet am Freitag wieder seine Pforten.

Dornbirn. Genau vor einem Jahr hätte die Produktion „Hikikomori“ Premiere im Dornbirner Theater im Kopfbau gefeiert. Bekanntlich kam alles ganz anders und nun ein Jahr später wagen Robert Kahr und sein Kulturverein TiK einen neuen Versuch. „Nach einem Jahr Stillstand brennt nicht nur der Kopf und die Seele, sondern der ganze Körper nach Publikum und Kultur. Obwohl wir nicht faul waren – sprich Renovierung vom TiK -, freuen wir uns umso mehr, auf Menschen, die uns besuchen und das Interesse des Publikums“, so Kahr voller Vorfreude.

Auch die Japan-Tournee von „Hikikomori“ musste aufgrund von Corona abgesagt werden, in Luxemburg und Wien war die Aufführung inzwischen zu sehen – und am Freitag und Samstag nun endlich auch in Dornbirn.