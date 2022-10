Theater und Krimi-Abend in Mäder

Mit „Gesund ins Grab?“ gastiert das Theater Phoenix am Freitag in Mäder

In der Bücherei Mäder ist auch in der Herbstzeit immer was los.

Mäder. In der Bücherei und Spielothek Mäder gibt es nicht nur Bücher und verschiedenste Medien, laufend finden auch interessante Lesungen und Veranstaltungen statt.

Gesund ins Grab?!

So ist am kommenden Freitag, 14. Oktober das Theater Phoenix in der Bücherei Mäder zu Gast. Die Vorarlberger Theatergruppe geht dabei in einer hintergründig-heiteren Lesung mit Musik unter dem Titel „Gesund ins Grab?!“ der Tatsache nach, dass das Leben für jeden von uns tödlich ist und keiner lebend davonkommen wird – auch nicht wenn man Sport treibt, sich gesund ernährt oder nicht raucht und trinkt. Die Besucher können sich dabei auf Texte von Erich Kästner, Markus Linder, Monika Helfer oder Horst Evers freuen und auch Alexa hat Antworten. Aber keine Angst – es wird kein todernster Abend, sondern es wird vieles zum lachen geben und auch die Aussicht auf das unausweichliche Ende wird befreiend wirken. Der Eintritt zu diesem Abend sind freiwillige Spenden und um Anmeldung in der Bücherei wird gebeten.

Mords-Krimi-Abend mit Bestsellerautorin