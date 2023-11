Theater und Kabarett im Freudenhaus

Das Freudenhaus Lustenau lädt am Wochenende wieder zum Kulturerlebnis.

Lustenau. Die Freudenhaus-Gastgeber Roman Zöhrer und Lisa-Marie Berkmann präsentieren am kommenden Wochenende zwei besondere Veranstaltungen. Am Freitag, 10. November (20.30 Uhr) betritt David Scheid die Bühne, um sein neues Kabarettprogramm „Als die Welt noch eine Scheibe war“ aufzuführen. Der Samstag, 11. November (20:30 Uhr) steht dann ganz im Zeichen von Catrin Striebeck und Karoline Eichhorn und ihrem fesselnden Theaterabend „Die Vodkagespräche von Arne Nielsen”.

David Scheid nimmt sein Publikum mit auf eine multimediale Reise durch die Geschichte des Begriffs „Welt Scheibe”. Von den Anfängen des Beats und den ersten urzeitlichen Raves über die Welt der Scheiben und Discokugeln bis zur modernen Popmusik. „Diese Show erforscht, wie Musik die Menschheit seit jeher begleitet hat und was sie über die Gesellschaft aussagt“, betont Zöhrer. Doch in David Scheids Kabarettprogramm geht es nicht nur um Musik. Das Auge spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, da Videosequenzen geschickt mit dem Plattenspieler synchronisiert und in die Musik eingebettet werden.

Das Stück „Vodkagespräche“ erzählt dann tags darauf die Geschichte zweier Schwestern, Edda und Freya, die sich nach der Beerdigung ihres Vaters in ihrem Elternhaus am Bodensee treffen. Es geht um Erbschaftsstreitigkeiten, Politik, Religion und den Umgang mit Verlust. Sie trinken Wodka, diskutieren und erleben gemeinsam eine emotionale Achterbahnfahrt, die von den sieben Todsünden inspiriert ist. „Bei diesem außergewöhnlichen Theaterabend erlebt das Publikum, wie diese beiden Schwestern mit ihrem Erbe umgehen und welche Todsünde dabei dominiert“, so Zöhrer. Einlass ist an beiden Spielabenden jeweils um 19.30 Uhr. „Wir freuen uns auf ein spannendes Freudenhaus-Wochenende mit unseren Besucherinnen und Besuchern“. Alle weiteren Infos unter: www.freudenhaus.or.at. (cth)