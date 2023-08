Theater Mutante präsentiert: TERRARIUM - Eine Meditation über das Ende der Welt

Das Theater Mutante gastiert auch heuer wieder in Lochau. Das Team um Andreas Jähnert präsentiert das Stück "TERRARIUM - Eine Meditation über das Ende der Welt" in der Festhalle.

Finis Terrae, so heißt bis heute eine letzte Station am Ende des Jakobsweges, jener langen Pilgerreise, die sich im Mittelalter, aber auch heute wieder großer Beliebtheit erfreut, an dessen Ende man, so will es die Tradition, seine Schuhe verbrennt.