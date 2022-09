Theater Mutante gastiert mit "Aquarium" in Lochau

Im Zentrum steht Gallo, geboren in der DDR, irgendwann in Vorarlberg gelandet.

Nie ganz angekommen im Westen, versucht er sich selbst vorzumachen, er sei völlig integriert. Er stürzt sich in seinen Job, ansonsten ist sein Leben etwas arm an Kontakten. Sein Weltbild ist geprägt von anti-feministischen Ressentiments, Großmann Fantasien und sentimentalen Erinnerungen an eine angeblich heile Welt in der DDR.

Die Festhalle in Lochau wird zu Gallos Wohnung. Wie in einem Aquarium hinter einer Glaswand gefangen, ist Gallo getrennt vom Leben. Der Zuschauer ist Zeuge eines verzweifelten Hin- und Herschwimmens einer Existenz, zunehmend in seiner eigenen Gedankenarchitektur gefangen. Die Tage sind in ihren rituellen Abläufen kaum mehr zu unterscheiden. Einzig die Nacht unterbricht diese Monotonie. Träume eines anderen Ichs beginnen, ein Ich der Grenzüberschreitung zwischen Mann und Frau, zwischen Ost und West, zwischen Heute und Morgen. Aus diesem erwachend sucht Gallo Kontakt, und findet diesen in seiner Verzweiflung bei den Objekten seiner Wohnung, der Kaffeemaschine, der Lampe, dem Fernseher und Plattenspieler. Er fängt an, mit ihnen zu sprechen, gibt ihnen Namen, und vertraut ihnen seine Probleme und Sehnsüchte an. Doch diese Harmonie hält nicht lange an, bald schon beginnt Gallo ein geheimes Netzwerk hinter den Gegenständen zu vermuten.