Theater KOSMOS stellt Frauenporträts in den Vordergrund

Bregenz. Mit der letzten Theater KOSMOS Produktion diesen Jahres, stellt das Theater auch in seinem Rahmenprogramm Frauen in den Fokus.

Die Uraufführung von „Limbus“, ein Stück der 31-jährigen Florentina Hofbauer feiert am 25. November Premiere. Passend zu dem Stück wird im KOSMOS Foyer sowie im ums Eck gelegenen KOSMOS Atelier die erste posthume Ausstellung von Sigrid Hutter in Vorarlberg zu sehen sein. In der Schau „Frauenporträts“ stellt die 1968 in Bregenz geborene und 2017 gestorbene Malerin große alte Damen wie Virginia Woolf, Patricia Highsmith oder Simone de Beauvoir vor.