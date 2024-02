©Handout/Theater am Saumarkt

Theater am Saumarkt

Von Theater am Saumarkt - 15.02.2024 17:25 (Akt. 15.02.2024 17:37)

Theater am Saumarkt: Schneewittchen. Nach den Brüdern Grimm von Christoph Bochdansky und Ruth Humer

Ein Stück für Kinder ab dem 4. Lebensjahr am Samstag, den 24. Februar 2024, um 15.00 Uhr am Theater am Saumarkt.

Ein Märchenklassiker der Brüder Grimm, aber jetzt gibt´s Neuigkeiten von Schneewittchen!

Was nämlich die Wenigsten wissen ist, dass zwei wilde Tiere Schneewittchen geholfen hatten, als der Jäger sie im Wald alleine ließ: Charlotte, die Eule, und Norbert, das Wildschwein. Diese zwei Zeitzeugen, berichten uns völlig authentisch und glaubhaft, was damals wirklich geschah.

Ja, und der Spiegel an der Wand, um ihn kommt niemand herum, der diese Geschichte erzählt. Ihm verdanken wir die einzige Wegbeschreibung zum Zwergenhaus, die wir haben, "hinter den sieben Bergen". Diesem Weg sind wir gefolgt und bringen euch dorthin, hier werden wir der Eitelkeit der Stiefmutter ein Schnippchen schlagen.

Schneewittchen ermuntert uns, so zu sein wie wir halt sind, man muss nicht unbedingt die Allerschönste sein.

Spiel: Ruth Humer, Christoph Bochdansky

Ausstattung: Christoph Bochdansky

Dauer: 50 min

Theater am Saumarkt: Mühletorplatz 1, 6800 Feldkirch, www.saumarkt.at, office@saumarkt.at