The Witcher: Wann startet die zweite Staffel auf Netflix?

"The Witcher" kurz und kompakt: Das müssen Sie vor dem Start der zweiten Staffel auf Netflix wissen.

Video: The Witcher - Zweite Staffel startet am 17. Dezember 2021 auf Netflix

"The Witcher" startet am 17. Dezember bei Netflix in die zweite Staffel - eine dritte wurde bereits angekündigt. In einem Video fasst der Streaming-Gigant die Geschichte von Geralt von Riva, Ciri, Yennefer und Co. in aller Kürze zusammen und gibt einen Ausblick auf die kommenden Folgen.