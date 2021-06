"The Voice of Germany": Das sind die neuen Coaches!

Die diesjährige und dann elfte Staffel der Castingshow "The Voice of Germany" bekommt neue Coaches - vier aus der Jubiläumsstaffel verlassen die Sendung vorerst.

Wer die Neuen sind, wollten ProSieben und Sat.1 Anfang Juni noch nicht mitteilen. In der zehnten Staffel hatte es neben den Einzelkämpfern Mark Forster und Nico Santos zwei rote Doppelstühle gegeben. Doch Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß sowie Rea Garvey und Samu Haber legten dann eine Pause ein. ProSieben- und Sat.1-Chef Daniel Rosemann dankte den Vier für "grandiose Momente". Wer einmal zur "Voice"-Familie gehöre, sei immer wieder herzlich willkommen.

Diese Stars sitzen in der neuen Jury

