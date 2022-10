The Silver Trio tritt am 23. Oktober

"The Silver Trio" mit Cäcilia Dorner (Violine), Miriam Dorner (Violoncello) und Stefan Man (Klavier) wurde im September 2018 gegründet und tritt diesen Sonntag in der Villa Falkenhorst um 17.00 Uhr auf.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle sehr auf die solistische Musikausbildung konzentriert. Die Begeisterung für die Kammermusik war immer schon vorhanden und das gelegentliche Mitwirken bei kammermusikalischen und orchestralen Projekten gab ihnen positive Eindrücke und Erfahrungen. Vor allem das Musizieren im Klaviertrio begeisterte sie, da in dieser Besetzung eine sehr vielfältige Literatur zur Auswahl steht. So kam es, dass sich die drei jungen Musiker im Vorstudium zusammenfanden und schon nach der ersten Probe begeistert von den ersten Klangerfahrungen dieser Besetzung waren.

Erfolge durften sie mit mehreren 1. Preisen beim Landes- und Bundeswettbewerb «Prima la Musica» in Österreich feiern. Ausserdem erhielten sie die Gelegenheit im ORF Funkstudio, im Angelika Kaufmann Saal in Schwarzenberg und am Kammermusik Bodensee Festival aufzutreten. Im September 2020 hat The Silver Trio ihr Débutalbum mit Werken von Ludwig van Beethoven, Sergej Rachmaninov und Leonard Bernstein aufgenommen.