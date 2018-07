„The Show must go on“

Die Tanzabschlussveranstaltung der Musikschule Montafon war an drei Abenden ausverkauft

Insgesamt 125 Kinder und Jugendliche schafften es das zahlreich erschienen Publikum rund eineinhalb Stunden lang das Publikum in die Welt des Tanzes zu entführen. Denn gleich an drei Abenden in der vergangenen Woche fand die Abschlussveranstaltung der Musikschule Montafon der älteren Kinder und Jugendlichen auf der Schrunser Kulturbühne statt. Und an allen drei Abend herrscht „full house“.

Abwechslungsreich

Die Leiterin und Tanzpädagogin Iris Onnen hatte es einmal mehr geschafft ein buntes Programm mit zwölf unterschiedlichen Nummern zusammen zustellen und jeder Gruppe dennoch Spielraum für ihren eigenen Charakter zu geben. Und so unterschiedlich die Gruppenzusammensetzungen auch waren die gesamte Show bildete eine sehr stimmige Einheit, bei der man die Handschrift der erfahrenen Tanzpädagogin der Musikschule Montafon Iris Onnen durchaus lesen konnte. So lautet auch das Motto der diesjährigen Aufführung „The show must go on“. Mit einfachsten Mitteln wurden heitere Stimmungen, Leichtigkeit aber auch tänzerisch anspruchsvolle Darbietungen umgesetzt. Doch woher nimmt Onnen immer die zahlreichen Ideen für ihre Aufführungen und Tänze.

Inspirationen