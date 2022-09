"Thank you for everything": Abschied von Roger Federer

Gestern gab Tennis-Legende Roger Federer (41) sein Karrieende bekannt. Auf Social Media reagierten zahlreiche Sportstars mit bewegenden Worten und verneigten sich vor dem Ausnahmespieler.

Über 1500 Spiele über 24 Jahre, 20 Grand-Slam-Titel und acht Wimbledon-Siege: Der fünfache Weltsportler des Jahres teilte seiner "tennis family" gestern über Instagram und Twitter mit, dass der Laver Cup nächste Woche sein letztes Turnier als professioneller Tennisspieler sein werde. Sportstars und Wegbegleiter reagierten teils geschockt, bedankten sich aber auch bei der Tennis-Ikone.





































© AÜ

Gegner auf dem Platz - Freunde fürs Leben

Roger Federer und Rafael Nadal verbindet nicht nur eine jahrelange Rivalität, sondern auch eine tiefe Freundschaft.

©Reuters

Alles voran sein wohl größter Konkurrent Rafael Nadal (36): "Lieber Roger, mein Freund und Rivale. Ich wünsche mir, dieses Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sprt auf der ganzen Welt. Es war ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre mit dir zu teilen, so viele einzigartige Momente auf und neben dem Platz zu erleben." Zudem betonte Nadal, dass die beiden noch viel zusammen erleben würden und wünschte Federer und seiner Familie alles Gute.

self all Open preferences.

Auch Ex-Rivale Andy Roddick (40) bedankte sich bei seinem Freund: "Cheers Roger. danke für die gemeinsamen Erinnerungen, mein Freund. Es war eine Ehre Zeit/Erfahrungen auf dem heiligsten Boden unserers Sports mit dir zu teilen. Lass von dir hören ..." Außerdem schickte Federers ehemaliger Gegner noch scherzhaft hinterher, dass es eine gute Zeit zu sein scheint, um für Wimbledon zu trainieren.

self all Open preferences.

Ein Vorbild für viele

Carlos Alcaraz, der neue und mit 19 Jahren jüngste Weltranglisten-Erste aller Zeiten, twitterte "Roger..." und ein gebrochenes Herz. Später teilte er zudem einen Schnappschuss der beiden auf dem Tennisplatz und bedankte sich bei seinem Idol: "Roger ist eines meiner Idole und eine Inspiration gewesen! Danke für alles, was du für unseren Sport getan hast! Ich will immer noch mit dir spielen! Ich wünsche dir alles Glück der Welt für das, was als nächstes kommt!"

self all Open preferences.

Federer war aber auch für viele andere ein Vorbild. So etwa für die Nummer 55 der Weltrangliste, Denis Shapovalov (23): "Ein Vorbild für mich und so viele andere! Danke für alles, Roger! Es war ein Privileg, mit dir den Platz zu teilen!"

ICH LIEBE DICH, Roger

Der ehemalige US-Open-Sieger Juan Martín del Potro (33) drückte ebenfalls seine Dankbarkeit aus: "ICH LIEBE DICH, Roger. Danke für alles, was du für Tennis und mit mir gemacht hast. Die Tenniswelt wird nie dieselbe sein ohne dich."

Auch die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin Petra Kvitová (32) zeigte ihre Bewunderung für Federer: "Roger, du bist immer eine so große Inspiration für mich gewesen. Deine Eleganz, dein Anmut, dein wunderschönes Spiel. Ich habe dich immer am meisten geschätzt und ich will dir für deine einzigartige Karriere gratulieren. Tennis wird nicht dasselbe ohne dich sein."

self all Open preferences.

Außerdem twitterten auch die zweifache Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza (28), Stanislas "Stan" Wawrinka (37), der 2008 mit Federer Olympiasieger im Doppel geworden war, und die kanadische Tennisspielerin Eugenie Bouchard (28) zu Federers Karrierende und drückten mit allerlei Emojis ihre Trauer darüber aus.

Die großen Turniere

Zudem wendeten sich u. a. die Turnierveranstalter von Laver Cup, US Open und Wimbledon an Roger Federer: "Roger, wo fangen wir an? Es war ein Privileg, deine Reise zu mitzuverfolgen und zu sehen, wie du ein Champion im wahrsten Sinne des Wortes geworden bist."

self all Open preferences.

Stars der Vergangenheit

Auch große Tennisstars von früher zollten Federer Respekt. Die australische Tennislegende Rod Laver (84), nach der der Laver Cup benannt ist, sowie die US-Ikonen Billie Jean King (78) und Martina Navratilova (65) drückten ihren Dank und ihre Bewunderung aus.

self all Open preferences.