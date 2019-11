Textile Techniken in der Galerie Hollenstein

Außergewöhnliche Objekte wurden am Freitagabend zur Ausstellungseröffnung präsentiert.

Lustenau. Dass Textilien und Stickerei in der Marktgemeinde schon immer eine große Rolle spielten, ist allgemein bekannt. Kurt Fischer betonte in seiner Begrüßungsrede: „Wir sind stolz, dass wir eine Galerie haben!“ Stolz, ausgefallene Kunstobjekte einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können, ist auch Daniela Fetz, die den anwesenden Gästen Beweggründe hinter der Ausstellung ausführlich erklärte. Am weiteren Abend demonstrierten Judit Eszter Karpati und Esteban de la Torre auf eindrückliche Weise, wie man Textilien und Ton in Einklang bringen kann.