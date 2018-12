Texte zum Nachdenken und Musik fürs Herz

Pfarrer Mag. Peter Haas und das Pfarrteam luden am späten Sonntagnachmittag zu einer besinnlichen Stunde mit Mundarttexten und Musik in die Übersaxner Pfarrkirche.

ÜBERSAXEN Eine Stunde innehalten und etwas Zeit finden in der oft so turbulenten Adventszeit, das war das Motto einer ganz besonderen Feier in Übersaxen. Und den zahlreichen Besuchern, die am späteren Sonntagnachmittag in die Kirche gekommen waren, wurde nicht zu viel versprochen.