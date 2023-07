Teure-Protein-Produkte: VKI-Test deckt Sinnlosigkeit auf

Der Kauf und Konsum von High-Protein-Produkten, die in Supermärkten und Drogerien angeboten werden und einen aktiveren, fitteren und damit gesünderen Lebenswandel suggerieren, ist oftmals wenig sinnvoll.

Teurer, aber weniger effektiv

Während der Preis bei Proteinprodukten durchwegs hoch angesetzt ist, enthalten diese nicht zwingend mehr Eiweiß. So ist der "NÖM Pro Cottage Cheese" um 55 Prozent teurer als der "Cottage Cheese Schnittlauch" von Milfina. Er enthält aber weniger Eiweiß als das Vergleichsprodukt (11,8 Gramm gegenüber 13 Gramm pro 100 Gramm). Ähnliches gilt für den Schnittkäse "MINI Babybel High Protein", der zwar um stolze 46 Prozent teurer ist als der "Milfina Goudina in Scheiben" - der Eiweißgehalt ist aber niedriger (25 Gramm gegenüber 30 Gramm pro 100 Gramm). Auch die Milchalternative "Joya & Dream Mandel Protein" enthält trotz Sojabohnen-Zusatz weniger Protein als der reguläre "Sojadrink Natur" von Alnatura (3,2 Gramm versus 3,6 Gramm pro 100 Milliliter).

Wer glaubt, High-Protein-Produkte würden jedenfalls weniger Kalorien als normale Lebensmittel enthalten, irrt in vielen Fällen. So enthält das - um 166 Prozent teurere - "Spar Natur pur Bio-Eiweißbrot" zwar tatsächlich mehr Eiweiß als das "Spar Natur pur Bio-Roggen-Vollkornbrot", allerdings nimmt man damit auch mehr Kilokalorien auf (208 kcal gegenüber 188 kcal pro 100 Gramm). Das Eiweißbrot enthält zudem mehr Fett (6,1 Gramm versus 1,1 Gramm pro 100 Gramm). Auch das "Billa Protein Naturjoghurt" enthält mehr Kalorien als beispielsweise das "Clever Joghurt Natur 0,1%" (51 kcal versus 40 kcal pro 100 Gramm).

Fett- und kalorienreicher

Wie bereits eine Erhebung des VKI zu Proteindrinks und -riegel im Jahr 2019 gezeigt hat, können High-Protein-Produkte viel Zucker enthalten. Doch auch die Menge an zugesetzten Süßungsmitteln und anderen Zusatzstoffen kann beträchtlich sein: So beinhaltet das High-Protein-Eis "Frozen Power Salted Caramel" insgesamt 14 Zusatzstoffe bzw. Aromen, davon fünf unterschiedliche Süßungsmittel. Der Proteinriegel "Foodspring Soft Caramel" weist sieben Zusatzstoffe, darunter zwei Süßungsmittel auf. Auch Aromen werden mehrmals in der Zutatenliste genannt. Und auch im Protein-Kakaogetränk "Chiefs Choco Mountain" sind fünf Zusatzstoffe bzw. Aromen zu finden, während der um 141 Prozent günstigere "Schärdinger Schoko Drink leicht" gänzlich ohne Zusatzstoffe auskommt.