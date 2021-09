"Teufelskreis": Sarah Connor spricht über Depressionen

Die 41-Jährige Sängerin, Sarah Connor, wünscht sich in der Gesellschaft mehr Empathie im Umgang mit dem Thema Depressionen. Sie spricht zudem über ihre neue Ballade "Stark".

"Es ist keine Krankheit, die man von außen sieht. Du fühlst dich alleine, einsam, isoliert und abgespalten vom Rest der Gesellschaft", sagte Connor der Deutschen Presse-Agentur. "Es erfordert Feingefühl und genaues Hinsehen, um überhaupt mitzubekommen, dass es jemandem im eigenen Umfeld nicht so gut geht."

"Stark"

In ihrer Ballade "Stark" thematisiert die Musikerin das Thema aus Sicht der Bezugsperson eines depressiven Menschen. Sie selbst habe jemandem aus ihrem Umfeld in solchen Phasen Mut zugesprochen. "Es ist oft ein Teufelskreis: Man hört zu, redet, gibt Zuwendung, Liebe, Aufmerksamkeit und Zeit, man sorgt sich und hofft, doch am Ende weiß man nie, ob man überhaupt bei der Person ankommt und helfen kann."