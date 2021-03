So sexy taucht Sarah Connor ab!

Sexy Badenixe: Heiße Tauchgänge von Popstar Sarah Connor.

Video: Sarah Connor taucht ab

Heiße Badenixe mit Tiefgang: So sexy zeigt sich Sängerin Sarah Connor derzeit ihren Followern auf Instagram. Die deutsche Popsängerin schwimmt und taucht im tiefblauen Ozean mit Schildkröten und Fischen. Bei diesem Tauchgang werden die Tiere jedoch zur Nebensache. Sarah hat ganz offensichtlich fernweh und schreibt zu dem Throwback-Bild dazu:

"Ich will schwimmen ohne Flossen, tauchen ohne Flaschen, nur mit Dir ins tiefe BLAU...." Ist das nur ein schöner Satz oder kündigt sie gar ein neues Album an?