Teuerungszuschüsse und die Rückkehr von "Horizon Field"

"Vorarlberg LIVE" am Dienstag mit den Studiogästen Magnus Brunner, Finanzminister der Volkspartei und dem ehemaligen KUB-Direktor Yilmaz Dziewior zur geplanten Rückkehr der 100 "Eisenmänner".

Am Dienstag bespricht ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner mit Moderator Pascal Pletsch die ansteigende Inflation und die damit verbundene Teuerung, den aktuellen Stand des Finanzausgleichs, den Gesprächsstatus darüber auf Länder- bzw. Gemeindeebene. Außerdem wird der Stromkostenergänzungszuschuss für Haushalte mit mehr als drei Personen genauer beleuchtet. Auch wird ab 17 Uhr die Frage in den Raum gestellt, ob das Volk nun mehr und mehr zum Bittsteller wird.

Der britische Künstler Antony Gormley hat mit seiner Landschaftsinstallation "Horizon Field" ein weltbekanntes Meisterwerk geschaffen. Der gleichnamige Kunstverein plant nun, das Werk dauerhaft nach Vorarlberg zurückzuholen, um die kulturelle Landschaft der Region zu bereichern. Die Installation bestand aus 100 lebensgroßen Skulpturen, die von 2010 bis 2012 über eine Fläche von 150 km² in verschiedenen Gemeinden verteilt waren. Der Kunstverein plant die Finanzierung durch Crowdfunding und Sponsoren und strebt eine einfache und pragmatische Realisierung ohne öffentliche Mittel an. Mit der dauerhaften Installation von "Horizon Field" stößt der Kulturverein aber nicht nur auf Unterstützer. Der damalige Direktor vom Kunsthaus Bregenz Yilmaz Dziewior, meinte nach dem Abbau vor mehr als zehn Jahren gegenüber den VN, dass sich die Installation „Horizon Field“ mit der Zeit „ausdünne“, wenn sie eine dauerhafte Installation in der Vorarlberger Landschaft wäre.