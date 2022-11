Teuerungen: Schenken Sie weniger zu Weihnachten?

Wie sieht es bei Vorarlbergern mit dem Thema Weihnachtsgeschenke und Teuerungen aus? VOL.AT hat sich in Dornbirn umgehört.

Mit Bedacht schenken

Wie halten es die Vorarlberger? Schenken Sie weniger oder gibt es gleich viel Geschenke, wie vergangenes Jahr? Bei einer VOL.AT-Umfrage gab der Großteil der Befragten an, auch heuer den Lieben eine Freude machen zu wollen. Geschenkt wird aber wohl mehr mit Bedacht: manche kaufen lieber ein gut überlegtes Geschenk, statt mehrere kleine. Alle Umfrageteilnehmer gaben an, die Geschenke seien noch gut machbar. Gespart wird an anderen Orten.