Teuerung, ÖGK und Kalter Krieg

Finanzminister Dr. Magnus Brunner, Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Historiker Günter Bischof heute in "Vorarlberg LIVE".

In der Bevölkerung wird die Teuerung am stärksten in den Bereichen Mobilität, Energie und Lebensmittel wahrgenommen. Preisdeckel bei Strom und Gas und Steuersenkungen bei Sprit und Lebensmitteln sind die dringendsten Forderungen. Durch das Teuerungs-Entlastungspaket der Regierung landen im ersten Schritt Einmalzahlungen bei der Bevölkerung. Über die nächsten Schritte der Antiteuerungsmaßnahmen redet Finanzminister Dr. Magnus Brunner (ÖVP) heute ab 17 Uhr mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".