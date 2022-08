Teuerung erwischt auch die Rappenlochbrücke

Brücke wird deutlich teurer

"Die schwierige geologische Situation im Rappenloch vor allem aber die nachvollziehbaren Schwierigkeiten bei den spezialisierten Fachkräften und bei der Materialbeschaffung werden den Brückenbau voraussichtlich um rund 715.000,00 Euro verteuern", ergänzt Tiefbaustadtrat Vizebürgermeister Markus Fässler. In der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung wurde die dafür notwendig Anpassung des Finanzierungsrahmens beschlossen.

Pendemiebedingt verzögert

Bereits der Beginn der Bauarbeiten, der für März des Vorjahres geplant war, verzögerte sich bis zum Oktober. Unter anderem war dies auf pandemiebedingte Personalengpässe bei der Detailplanung und bei der Vorbereitung zurückzuführen. Personelle Engpässe und Probleme bei der Materialbeschaffung haben dann auch die Bauführung beeinträchtigt. In der Zwischenzeit wurden die Bauzeitpläne aktualisiert. Das laufende Monitoring für das Projekt zeigte in den vergangenen Monaten zusätzlich eine zu erwartende Steigerung der Kosten, die nun vom zuständigen politischen Gremium, das ist hier die Stadtvertretung, abgesegnet werden musste. Der entsprechende Beschluss wurde in der jüngsten Sitzung gefasst.