Teststation in Lochau wird mit Ende Juni eingestellt

Bedarf an Testungen ist massiv zurückgegangen.

Die Teststation in der Festhalle Lochau wird nur noch bis Ende Juni in Betrieb sein, da der Bedarf stark zurückgegangen ist.

Die Testangebote in den verbleibenden Teststationen werden schrittweise heruntergefahren und auch landesweit vermehrt Teststationen geschlossen. Die Landesteststation für den Bezirk Bregenz befindet sich in der Sporthalle Rieden und wird vorläufig noch über den Sommer in Betrieb sein.