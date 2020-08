Testspielkracher: Altach trifft auf deutschen Vizemeister

Genau einen Monat vor dem Auftaktspiel der tipico Bundesligasaison 2020/21 trifft der CASHPOINT SCR Altach am Mittwoch um 17 Uhr im Testspielkracher auf Borussia Dortmund. Erstmals nach über fünf Monaten sind wieder Zuschauer in der CASHPOINT Arena erlaubt.

Für das Team von Alex Pastoor ist es der zweite Test der laufenden Sommervorbereitung. Beim 0:1 gegen Viktoria Pilsen präsentierte sich die Mannschaft über weite Strecken bereits wieder in guter Verfassung, nun dürfte die sportliche Aufgabe noch einmal schwerer werden. Mit dem BVB kommt der amtierende deutsche Vizemeister in die CASHPOINT Arena. Zum Trainingslager-Kader der Dortmunder, die seit Montag in Bad Ragaz residieren, gehören insgesamt 31 Mann. Darunter klingende Namen wie Erling Haaland, Mats Hummels, Axel Witsel oder Jadon Sancho.