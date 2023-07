Testsieg von Bregenz und ein neues Trio

2:0-Erfolg für die Heraf-Truppe gegen Rotenberg, Murat Satin, Jannick Wanner und Lins de Almeida neu im Aufgebot.

„Das war trotz den hohen Temperaturen und den harten Trainingseinheiten der letzten Tage ein erster richtig guter Test. Einziges Manko war das Vergeben einer Vielzahl von sehr guten Einschussmöglichkeiten“, sagt SW Bregenz Meistermacher Andreas Heraf (55). Seine erfolgshungrige Mannschaft besiegte in der ersten Formüberprüfung auf dem Nebenplatz vom Immo-Agentur Stadion in der Vorarlberger Landeshauptstadt vor 200 Zuschauern den VN.at Eliteligaklub FC Rotenberg mit 2:0. Nach einer gefühlvollen Ecke von Slobodan Mihajlovic stellt der mitaufgerückte Verteidiger Petar Dodig per Kopf auf 1:0 (36.). Testspieler Henri Chidera besorgt mit einem raffinierten Schuss von der Strafraumgrenze den 2:0 Endstand (77.). Erstmals im SW-Dress spielten Tormann Franco Flückiger, Slobodan Mihajlovic, Lukas Parger, Matheus Favali, Patrick Obermüller und Laurin Bodenlenz Die zwei Testspieler aus Spanien, Jordi Woudstra haben nicht entsprochen. Offen noch die Zukunft von Joao Luiz von SKU Amstetten und dem Kaderspieler Ricardo Souza Oliveira. Neben dem Testsieg haben die Schwarz-Weißen ein neues Trio gefunden und verzeichnen die Neuzugänge neun bis elf. Ein komplett neues Team wurde von SW Bregenz schon unter Vertrag genommen. Murat Satin (26) kommt von Zweitligaabsteiger SK Vorwärts Steyr neu an den Bodensee. Der 26-jährige Mittelfeldspieler hat schon 53 Mal in der österreichischen Bundesliga gespielt und 55 Einsätze in der 2. Liga in den Beinen. Jannick Wanner (23) erhält zum zweiten Mal schon einen Vertrag in Bregenz. Im Test gegen Rotenberg war der quirlige Deutsche Außenbahnspieler in der ersten Hälfte der auffälligste Akteur auf dem grünen Rasen. Der Konkurrenzkampf ist nicht nur im Mittelfeld auch in der Abwehrreihe voll entbrannt. Mit dem Brasilianer Matheus Guilherme Lins de Almeida (22), der in der letzten Saison in Hohenems Topleistungen ablieferte, verstärkt ein weiterer Sambatänzer die Defensivabteilung. Dem Ex-Austria Lustenau Kicker Adriel Tadeu Ferreira da Silva (26) liegt ein Angebot vor und ist bei SW Bregenz eine heiße Aktie. Am Montag werden zwei weitere Testspieler aus der Schweiz zum Training erwartet. Den Bodenseestädtern fehlt noch ein echter „Knipser“.