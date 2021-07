Testsieg, aber Dornbirn bangt um Mario Jokic

Die Rothosen gewinnen das Stadtderby gegen Admira Dornbirn mit 3:1.

Test: FC Dornbirn - SC Admira Dornbirn 3:1, Tore: Florian Prirsch, Lukas Katnik (Elfer), Kilian Bauernfeind bzw. Elijah Thurnher. Beim FC Dornbirn fehlte vor allem Innenverteidiger Mario Jokic wegen einer Entzündung an der Achillessehne. Der Einsatz des fix gesetzten Legionärs zum Auftakt in zwei Wochen im ÖFB Cup in St. Johann im Pongau ist fraglich. Der Kroate zog sich diese Verletzung vor einigen Tagen im Training zu und kann nichts mitmachen. FC Dornbirn Neuerwerbung Ronni Rikal zog sich beim Aufwärmen eine Zerrung zu und musste passen. Weiters fehlten beim FC Dornbirn: Lucas Bundschuh, Christoph Domig, Aaron Kircher.