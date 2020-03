Testergebnis von Tiroler Verdachtsfall ging verloren

Die Tiroler Behörden dürften mit einem Test eines Corona-Verdachtsfalls nachlässig agiert und diesen verloren haben. Ein 21-jähriger Student aus Innsbruck, der als offizieller Verdachtsfall galt, muss erneut getestet werden. Er befindet sich seit einer Woche in häuslicher Quarantäne.

Nachdem ein Epidemiearzt am Abend des 12. März einen Abstrich vom Mann nahm, wartete dieser mehrere Tage auf ein Testergebnis. Dieses sei ihm zunächst am darauffolgenden Tag, dem 13. März, angekündigt worden mit dem Hinweis, dass das Ergebnis da sei und noch ausgewertet werden müsse. Nach einem Anruf heute Mittwoch wurde ihm mitgeteilt, dass das Testergebnis nicht nach Innsbruck übermittelt wurde.

Stundenlange Bemühungen ohne Erfolg

Am 5. März besuchte der Student eine Vorlesung, an der ebenfalls ein infizierter Mitstudent teilnahm. Von der mit einer Infektion behafteten Lehrveranstaltung erfuhr er dann am 12. März. Zu dieser Zeit war der junge Mann bereits auf dem Weg in seine Heimatstadt. Bei dieser klagte er über Fieber und trockenen Husten. Angesichts seiner Symptome kontaktierte er die Notfallnummer 1450, bei der er stundenlang trotz Bemühungen scheiterte, wie er der APA schilderte. Ihm wurden Rückrufe versprochen, die wohl niemals getätigt wurden.