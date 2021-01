"Testen bringt mehr als Lockdown"

"Flächenmäßiges Testen bringt mehr als jeder Lockdown", sagte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf in "Vorarlberg live".

Noch bis zum 8. Februar dauert der aktuelle Lockdown, danach soll wieder schrittweise geöffnet werden. Bereits am kommenden Montag will die Bundesregierung die nächsten Schritte verkünden. Wenn es nach WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf geht, sollen neben dem Handel auch die körpernahen Dienstleister wieder öffnen können.

Das weitere Zulassen der Betriebe können laut Kopf nicht mehr gerechtfertigt werden. Die aktuellen Statistiken würden zeigen, dass der Großteil der Ansteckungen im privaten Rahmen passieren, nur wenige seien auf die Arbeit in den Betrieben zurückzuführen. "Es braucht ein Stück Freiheit, aber auch die Disziplin von allen", so Kopf. Das beste Mittel zur Eindämmung der Pandemie sei für ihn ganz klar die flächenmäßige Testung der Bevölkerung. Kopf spricht sogar davon jede Woche bis zu 5 Millionen Österreicher testen zu wollen. Im Schnitt finde man zwar nur bei 0,5 bis 1 Prozent der Getesteten einen Virusnachweis, aber diese Personen können man dann isolieren und so eine weitere Ansteckung vermeiden. "Regelmäßiges Testen bringt viel mehr als jeder Lockdown."