Tesla will sieben Personen in sein Model Y quetschen

Teslas Model Y ist ein Mini-SUV auf Basis des Model 3. Laut Tesla sollen ganze sieben Personen Platz finden.

Sieben Personen in einem Mini-SUV scheinen eine mehr als optimistische Ansage von Tesla zu sein. Die dritte Sitzreihe konnte Tesla wohl auf Kosten des Kofferraums in das Fahrzeug quetschen, ob dort tatsächlich jemand sitzen kann, steht auf einem anderen Blatt.

Tesla Model Y

Tesla stellt Cyber-Truck vor

Das Fahrzeug mit dem Namen "Cybertruck" hat die ungewöhnliche dreieckige Form, die eher an einen kantigen Tarnkappen-Kampfjet als einen klassischen Pickup erinnert. Der Wagen soll über 1,7 Tonnen Gewicht auf der Ladefläche transportieren können und kommt in der Spitzenausführung in 2,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 100 km/h).